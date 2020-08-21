Главврач омской больницы заявил, что Алексей Навальный нетранспортабелен

Алексей Навальный Фото: Александр ГЛУЗ

Главный врач больницы объявил итоги консилиума врачей - Алексей Навальный признан нетранспортабельным пациентом. Это означает, что перевод его в другую больницу может нести риски. Семья и сторонники оппозиционного блогера настаивают на лечении в европейской клинике. Для того, чтобы оценить состояние пациента, у которого диагностировано отравление, в Омск прибыли врачи из Москвы.

- Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное,- сообщила пресс-секретарь Навального пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

Она сообщила, что одного решения семьи в данном случае недостаточно.

Родственники блогера настаивают на лечении за границей. За Навальным в Омск вылетел самолет с медиками и спасателями из Германии. К полудню 21 августа, как ожидается, пациента могут уже доставить в больницу Берлина.

- Организованный нами самолет для эвакуации Алексея должен приземлиться через час,- добавила Ярмыш.