Светлана Тихановская призвала рабочих Белоруссии продолжать забастовки

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение к гражданам. Она назвала забастовки "абсолютно легальным и мощным оружием" и призвала рабочих их продолжать.

- Мы - мирная, трудолюбивая нация. Мы – сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны,- сказала Тихановская. - Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности.

Она призвала сторонников "не вестись на запугивания" и объединяться. Добавила, что в фонд поддержки, куда поступают пожертвования на помощь тем, кто остался без работы из-за простоя в производстве, перечислили миллионы.

Ранее Светлана Тихановская объявила, что готова стать национальным лидером, и озвучила еще раз цели своей "программы" - "прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы". В СИЗО находится муж экс-кандидата в президенты, Сергей Тихановский, оппозиционный блогер, который пытался сам баллотироваться.

Его жена Светлана покинула Белоруссию.