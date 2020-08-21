Омские врачи подтвердили - состояние Алексея Навального улучшилось

Алексею Навальному стало плохо в самолете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи из омской больницы сообщили, что состояние Алексея Навального улучшилось.

Но он по-прежнему находится в реанимации в состоянии комы.

- Ночь прошла хорошо,- рассказал главный врач больницы, где находится оппозиционер Мураков Александр. - Все равно мы четкой стабильности добиться не можем. На момент консилиума с участием специалистов из института Бурденко и Пирогова состояние у него в любом случае остается нестабильным.

Консилиум врачей постановил, что вопрос транспортировки Навального преждевременен. Сначала нужно добиться полной стабилизации состояния пациента.

Рассматривают пять диагнозов, но называть их медики не стали.

Родственники блогера, у которого подозревают отравление нейролептиками, сделали запрос в Германию на оказание медицинской помощи - в Россию вылетел медицинский самолет, который должен доставить пациента в клинику Берлина. Но консилиум врачей, в составе которых специалисты из Москвы, сказали, что состояние Навального нестабильное. Это значит, опасно его куда-либо перевозить. Одного согласия семьи на перевод пациента мало.

Улучшение состояния пациента пока недостаточное для того, чтобы врачи одобрили транспортировку пациента.