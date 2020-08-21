Эксперты рассказали, зачем Минобороны нужен новый пулемет Калашникова

Концерн "Калашников" приступил к разработке нового оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заказу Минобороны концерн «Калашников» приступает к разработке нового ручного пулемёта. Оружие создадут с учетом замечаний и пожеланий военнослужащих, которые эксплуатировали ручной пулемёт РПК-16.

Планируется, что РПЛ-20 будет представлен на форуме «Армия 2020».

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранца, новое оружие должно превзойти предшественника по целому ряду параметров. Например, будет обладать большим огневым поражением и более эффективным прицелом.

Вполне возможно, что РПЛ-20 позволит атаковать вертолёты и беспилотные летательные аппараты.

- Не исключено, что Минобороны попросило конструкторов сделать оружие в равной степени эффективное в разных климатических условиях. Сейчас трудно предположить, зачем Минобороны нужен новый пулемёт, — отметил эксперт в беседе с RT.

Все будет зависеть от того, какие задачи перед разработчиками поставили в Минобороны.

- Если ведомство одобрит предварительный проект, то опытные образцы могут быть созданы уже через год, - заключил Баранец.

Военный эксперт Юрий Кнутов добавил, что оружие наверняка будет обладать повышенной мобильностью и серьёзной огневой мощью.

- Если раньше на разработку такого оружия уходило два-три года, то сегодня имеются серьезные наработки, которые позволят сократить процедуру в три-пять раз, - заключил Кнутов.

Ранее завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».