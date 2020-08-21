Самолет с немецкими врачами сел в аэропорту Омска для госпитализации Алексея Навального

Алексей Навальный находится в коме Фото: REUTERS

В аэропорту Омска совершил посадку медицинский борт из Германии для дальнейшей транспортировки блогера Алексея Навального. Об этом свидетельствуют данные данные портала Flightradar.

Медицинский борт со спасателями и врачами вылетел около 4 часов утра по-московскоум времени из Нюрберга. Время в пути порядка пяти часов. Организаторы рейса, Фонд Cinema For Peace, рассчитывали, что к полудню 21 августа Алексея Навального уже доставят в клинику Берлина.

Но пода согласие на транспортировку дали только члены семьи пациента, но этого недостаточно - нужно получить одобрение от врачей, которые лечат Навального в России. В Омск прибыли специалисты из Москвы, которые провели консилиум и постановили, что состояние блогера нестабильное, транспортировка опасна для жизни.

Хотя медики признали, за ночь его состояние улучшилось.

В Омск прибыли жена Алексея Навального и его брат.