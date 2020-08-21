Главврач омской больницы ответил на слухи об "опасном для окружающих" веществе у Навального

Родственники просят перевезти Навального в клинику Берлина Фото: REUTERS

Главный врач больницы БСМП -1 Александр Мураховский прокомментировал слухи о том, что у Алексея Навального якобы нашли яд, который "опасен для окружающих". Изначально такую информацию опубликовал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он не назвал имя представителя транспортной полиции, который якобы поделился с ним этой информацией.

- Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами. И те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, все отрицательные,- ответил в комментарии РИА Новости Мураховский.

В Омск прибыли врачи из Москвы для проведения консилиума, они оценили состояние Навального как нестабильное и не дают добро на транспортировку его в клинику Берлина. О помощи немецких врачей попросили родственники блогера.

Рабочих версий, что стало именно причиной отравления, сейчас пять, но называть их врачи не стали.

В следственных органах отрицают, что Навальный отравился ядом:

- Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей,- сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.