В России выявили 4 870 новых случаев заражения коронавирусом

В России вылечившихся больше, чем заболевших за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В России сохраняется тенденция к снижению суточного прироста зараженных коронавирусом. Этот показатель ниже 5 тысяч уже около недели. За прошедшие 24 часа вирус нашли у 4870 человек. Это меньше, чем число пациентов, победивших болезнь - 5817.

Еще 90 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

В это же время в некоторых странах Европы опасаются новой волны коронавируса - Германия, Италия, Испания и Франция регистрируют вспышку заболеваемости. Это связывают с тем, что к концу лета многие туристы возвращаются домой из отпусков. Эпидемиологи не исключают повторного подъема заболеваемости осенью, но это уже может быть связано с началом учебного года в школах и вузах.

Именно поэтому в России первыми вакцину от коронавируса получат не только врачи из "красных зон", но и учителя. Россия ведет переговоры с другими странами о поставке вакцин, но прежде препарат получат все регионы нашей страны.