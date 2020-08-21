Грант за безделье: В Гамбурге объявили о необычном конкурсе

Бездельники получат по 1600 евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гамбурге собираются выдать грант на безделье. Университет изобразительных искусств (die Hamburger Hochschule für bildende Künste (HFBK)) объявил конкурс, победители которого получат по 1600 евро.

Инициатор проекта Фридрих фон Боррис (Friedrich von Borries) пояснил, что в финале останутся три претендента. Если их безделье заинтересует членов жюри, то они получат деньги. Соискатели должны указать, что именно они не хотят делать и как долго они собираются не делать этого.

«Это может быть как менеджер, который решает полностью молчать во время заседания, но также и тот, кто не хочет ездить на работу автомобилем в течение месяца», — говорит Фридрих фон Боррис.

После завершения состязания лентяев, трое участников конкурса будут представлены на его выставке «Отсутствие последствий».

Узнать подробнее об условиях гранта можно на специально созданной для «бездельников» странице.