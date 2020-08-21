Врачи не считают, что Алексей Навальный был отравлен

Алексей Навальный находится в естественной коме Фото: REUTERS

Омские врачи не нашли следов ядов в организме Алексея Навального. Они взяли анализы на опасные химические соединения, результат отрицательный. Проверка займет еще несколько дней. Пока "рабочих диагнозов" пять, но озвучивать прессе их не стали.

- Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление, - сообщил заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко, его слова приводит ТАСС.

В больнице опровергли слухи о том, что в орагнизме Навального вещество, якобы опасное для окружающих. Оппозиционер находится в Омской больнице, но его близкие наставивают на его переводе в клинику Берлина. Для этого в Россию 21 августа прибыл медицинский самолет из Германии. Однако, российские специалисты предупредили - состояние пациента нестабильное, это значит, что перелет сопряжен с большим риском.

Предположительный диагноз известен, его сообщили жене Навального.