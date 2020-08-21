Эксперты предсказали конец «сильному доллару»

Эксперты предрекают конец сильному доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокий курс доллара может смениться периодом низких котировок, заявили эксперты.

Многие из них видят сходство нынешней ситуации с периодом 1985 и 2002 годов. Именно тогда изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) повлекло за собой снижение потока иностранных инвестиций и ослабление курса американской валюты.

Специалисты акцентируют внимание на снижение базовой ставки ФРС до уровня 0-0,25 процента в настоящее время.

Американский регулятор смягчает денежно-кредитную политику. Собственно так делают многие мировые банки, в том числе и ЦБ РФ. Результатом таких действий является снижение доходности облигаций многих стран, а также и то, что инвесторы начинают искать другие активы для вложений, пишет Bloomberg.

Также эксперты подчеркивают, что коронавирус сильно повлиял на мировую экономику, и на США - в особенности. Госдолг США продолжает расти. Усугубляет ситуацию и программа количественного смягчения самой ФРС. Регулятор скупает корпоративные и государственные бумаги, поднимает их стоимость, тем самым еще больше опуская доходность.

Финансисты сходятся во мнении, что пока рано говорить о конце доллара как о главной мировой резервной валюте. На ней в данный момент строится большинство международных сделок. Но ситуация, которая складывается на валютном рынке сейчас, подтверждает факт того, что доллар долгое время был переоценен.