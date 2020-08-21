Президент Молдавии Игорь Додон проходит обследование в санатории Московской области

Игорь Додон Фото: Facebook

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уже несколько дней находится в подмосковном санатории. Он не стал уточнять, какие обследования проходит, но заявил, что успел переговорить с российскими коллегами о новой вакцине от коронавируса.

Додон рассчитывает, что препарат поступит как можно скорее в Молдавию, и чтобы показать всем скептикам, насколько он доверяет российской разработке, президент Республики вызвался первым проверить на себе действие "Спутник V".

- Друзья, как вы уже знаете, я уже несколько дней нахожусь в санатории под Москвой, где я продолжаю некоторые расследования, которые начал в марте,- написал он в Facebook.

Ранее в Instagram он сообщил, что многие объясняли его отсутствие в стране тем, что президент отправился на море или в горы:

- Нет, я в Российской Федерации, - заявил Игорь Додон.

Российская вакцина от коронавиурса пока не будет поставляться в иностранные государства, поставки в первое время ограничены, стоит задача закрыть потребность в препарате в российских регионах.