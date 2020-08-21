ФСБ пресекла контрабанду оружия пяти подпольных организаций

ФСБ накрыло склад соружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы.

По данным пресс-службы ведомства в ней состояли жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей.

Их деятельностью была контрабанда оружия, его основных частей и боеприпасов. Также они восстанавливали огнестрел для продажи.

Силовики конфисковали 103 единицы оружия. Среди них были 34 единицы унифицированного запала ручной гранаты модернизированной (УЗРГМ), автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, а также ручная граната РГД-5.

ФСБ обнаружили также более 11 тысяч патронов различного калибра. Большая часть из них подходит для пистолетов Glock и винтовок AR-15. Этот вид оружия характеризуется бесшумной стрельбой.

«Пресечена деятельность пяти подпольных мастерских с наличием специализированного оборудования», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Также сказано, что работы по выявлению контрабанды оружия продолжаются.