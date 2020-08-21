Первая после Москвы: Якутия вошла в число регионов-лидеров по качеству дошкольного образования

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представила рейтинг регионов по уровню доступности и качества образования в 2019 году. Якутия вошла в число лидеров по качеству дошкольного образования, заняв в этом рейтинге второе место после Москвы.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова уточнила, что показатель доступности дошкольного образования определялся учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами. Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва (коэффициент 611 из 1000 возможных), республика Саха (Якутия) (444) и Тамбовская область (439). Низкие показатели у Приморского края (270) и Тверской области (273).

Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

«Регионы с высокими показателями – Санкт-Петербург, коэффициент 199 из 200, Москва (198). Кемеровская область (190). Низкие показатели – Курганская область (119), Магаданская (103), республика Адыгея (122)», – уточнила детский омбудсмен.

В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Республики Ингушетия.

Анна Кузнецова уточнила, что при расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и ещё целый спектр параметров.