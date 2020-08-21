Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

В ВОЗ не могут официально заявить о возможно повторном заражении Фото: REUTERS

Ученые нашли объяснение, почему некоторые переболевшие коронавирусом пациенты могут заразиться вновь. Хотя в ВОЗ пока официально не могут подтвердить или опровергнуть такие случаи. Раньше считалось, что повторный положительный тест могут получить в случае непролеченного заболевания, когда симптомы ушли, первый тест после лечения ложноотрицательный, но вирус все еще в организме.

Специалисты Массачусетской больницы считают, есть иное объяснение повторному заражению. В журнале Cell они опубликовали статью, в которой сказано, что медики провели вскрытие пациентов, умерших от коронавируса, и выяснили - в селезенке и лимфатических узлах отсутствуют герминативные центры. Эти центры отвечают за устойчивый иммунный ответ, в них вырабатывающие антитела В-клетки, так называемые клетки иммунной памяти.

Именно эти антитела защищают человека от повторного заражения, атакуя знакомый организму вирус.

Но при тяжелом течение болезни в местах, где должны сформироваться герминативные центры, появляется большое количество сигнальных молекул — цитокина TNF.

Ученые считают, что есть всего два способа получить иммунитет - вакцинироваться или переболеть с симптомами. Легкое течение болезни и бессимптомное не дает длительной защиты от вируса.