«Самое продвинутое направление мировой экономики»: губернатор Томской области открыл Центр цифрового образования детей «IT-куб»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл Центр цифрового образования детей «IT-куб», который расположился в здании Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в центре Томска на проспекте Ленина. Проект получался очень мощным, с богатой ресурсной базой. На организацию работы центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн, 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет. «IT-куб» начнет прием детей осенью в рамках национального проекта «Образование» как структурное подразделение Томского Хобби-центра.

Об «IT-кубе» главе региона рассказали ректор ТУСУРа Виктор Рулевский и директор Хобби-центра Людмила Дубровина. Уже в этом учебном году здесь пройдут обучение не менее 400 детей. Основными направлениями станут «Программирование на Python» (официальный партнер — Яндекс.Лицей), «Мобильная разработка» (официальный партнер — IT-школа «Самсунг»), «Технологии VR/AR» — виртуальная и дополненная реальность (официальный партнер — ООО «Рубиус групп»), «Алгоритмика и логика», «Кибергигиена и информационная безопасность», «Робототехника и программирование роботов».

Сергей Жвачкин не только выслушал взрослых экспертов, но и пообщался с экспертами-школьниками, которые первыми опробовали оборудование

«Дополнительное образование детей должно стать неотъемлемой частью школьного образования. И, конечно, оно должно быть интересным, увлекательным, полезным для молодого поколения, — резюмировал губернатор Томской области. — Новый центр делает ставку на цифровые технологии — самое прорывное направление мировой экономики. Безусловно, это отличный вклад в будущее наших детей».