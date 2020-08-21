Адвокат Михаила Ефремова заявил об отводе судьи

Михаил Ефремов попросил об осмотре в институте имени Сербского, чтобы ему помогли "восстановить память" Фото: Иван МАКЕЕВ

Защита Михаила Ефремова заявила об отводе судьи по делу о смертельном ДТП с участием актера. По версии адвоката Эльмана Пашаева, судья Елена Абрамова заинтересована в исходе дела:

- Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу,- приводит ее слова корреспондент kp.ru из зала суда.

Адвокат пожаловался, что ходатайства защиты "постоянно отклоняются" и в таком случае вообще нет смысла ходить на заседания:

- Пусть сразу казнят Ефремова тогда,- эмоционально сказал Пашаев, который добавил, что судья торопит процесс, когда защита просит время на подготовку.

Против отвода судьи выступила госзащита и сторона потерпевших.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала суда. Среди новых требований адвокатов Ефремова - исключить из доказательств по делу видео свидетеля Женжебира , медицинскую и техническую экспертизы.

Накануне Михаил Ефремов заявил, что нуждается в психологической помощи. На сегодняшнем заседании он попросил осмотра в институте имени Сербского, где ему "помогут восстановить память".