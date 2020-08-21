Вторая российская вакцина от коронавируса будет готова к регистрации в октябре

В Роспотребнадзоре сообщили, что уже в октябре может быть зарегистрирована вторая российская вакцина от Центра "Вектор".

Испытания второй фазы клинических исследований завершат в сентябре. Только после того, как получат результаты испытаний, можно будет подавать документы на регистрацию.

- В исследованиях принимают участие 86 человек, разделенных на две группы: одна группа (43 добровольца) уже получила вакцину ЭпиВакКорона, другая (43 добровольца) - плацебо,- приводит сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс". Добровольцы также госпитализированы на 23 суток. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Общих реакций не выявлено.