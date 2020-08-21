Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условие, при котором вернется на Родину. Она уехала из Минска через несколько дней после выборов президента Белоруссии и находится в Литве. В пятницу 21 августа лидер оппозиции провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе, на которую пригласили в том числе западных журналистов.

- Я люблю Белоруссию и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности,- ответила на вопрос журналиста экс-кандидат в президенты, ее слова приводит ТАСС.