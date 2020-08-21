Белорусский парламент призвал ЕС не вмешиваться в ситуацию с протестами

ЕС не признало выборы в республике действительными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатели Совета Республики (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата) белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко заявили о том, что вмешательство во внутренний конфликт Белоруссии - ситуация неприемлемая. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

По мнению политиков, ряд евроатлантических чиновников слишком быстро сделали выводы и огласили заявления по поводу протестов. Некоторые из них граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

«Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси», - говорится в тексте обращения.

В послании отмечается, что выборы 9 августа прошли в соответствии с конституцией и законами страны.

Напомним, что 19 августа в формате видеоконференции прошел экстренный саммит ЕС по Белоруссии. В ходе совещания лидеры 27 стран ЕС, а также председатели Еврокомиссии, Европарламента и Европейского согласовали итоговое заявление: «саммит не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и потребовал прекращения «полицейского насилия» над народом», а также ввести санкции против «значительного числа» представителей руководства республики.