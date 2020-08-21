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Врачи назвали "опасное вещество", следы которого нашли на коже и одежде Алексея Навального

Ранее звучала версия, что это химвещество может быть опасно для окружающих
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Алексей Навальный, считают врачи, не был отравлен

Алексей Навальный, считают врачи, не был отравлен

Фото: REUTERS

Установлено химическое вещество, которое нашли на одежде и коже Алексея Навального. Главный врач омской больницы, где находится оппозиционный блогер, Александр Мураховский, сообщил, что речь идет о "промышленной химии". Это химвещество, ранее названное представителями Фонда борьбы с коррупцией, "опасным для окружающих", составляющее пластикового стаканчика.

- В организме Навального не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов,- приводит слова главного врача пресс-служба омского Минздрава. - Были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли обычное промышленное вещество, относящееся к пластификаторам. Называется «2-этилгексил дифенил фосфат». Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия.

Вещества обнаружены только на поверхности кожи и на одежде, а не в анализах.

Медики опровергли версию об отравлении.

Российские врачи пригласили прибывших в Омск немецких специалистов ознакомиться с результатами исследований. Спецборт прибыл в Россию из Германии по запросу семьи и коллег Навального, они настаивают на его транспортировке в Берлин. Но из-за того, что состояние пациента нестабильно тяжелое, медики запрещают его перевозить самолетом.

Алексей Навальный попал в реанимацию