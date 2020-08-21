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Песков разъяснил позицию Кремля по вопросу лечения Навального

Пресс-секретарь не видит необходимости составлять отдельный доклад президенту по госпитализации политика
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Омские врач не видят необходимости в помощи зарубежных коллег

Омские врач не видят необходимости в помощи зарубежных коллег

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг экстренной госпитализации Алексея Навального.

В данный момент Кремль не видит необходимости составлять отдельный доклад президенту РФ о ситуации. Также Песков подчеркнул, что Путин не планирует обсуждать с Меркель произошедшее с Навальным. Он сказал, что главврач омской больницы полагает, что состояние Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ.

«Мне неизвестно об этом, я просто пока не вижу никаких поводов для доклада», - сказал Песков отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что лечением Навального занимаются медики, и в данный момент информации о необходимости перевозить его за границу не поступало.

«Транспортировка Навального на лечение в ФРГ является вопросом решения медиков, иных препятствий этому нет», - добавил Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, что Алексею Навальному неожиданно стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву 20 августа. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, где оппозиционера доставили в местную больницу.

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