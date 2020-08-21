"Казните уже Ефремова": Адвокат Эльман Пашаев отчитал судью

Михаил Ефремов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что судья Елена Абрамова торопит процесс, не дает возможности подготовиться к заседания и не учитывает, что у защитника есть и другие дела. Он настаивал на проведении новых судебно-медицинских и технических экспертиз, но судья отказала:

- Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда,-заявил Пашаев.

Это стало поводом для запроса об отводе судьи, хотя гособвинение и адвокаты потерпевших выступили против.

Стороне защиты отказано в запросе вернуть дело в прокуратуру. Пашаев пытался найти с помощью экспертизы доказательства тому, что Сергей Захаров погиб не вследствие аварии, а по вине врачей, которые не оказали раненому своевременную помощь.

Представляющий потерпевших адвокат Александр Добровинский обвинил оппонентов в намеренном затягивании процесса, поскольку те зачитывают вчерашние ходатайства, которые ранее уже были отклонены.