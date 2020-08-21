Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Лукошенко считает, что США причастны к беспорядкам в республике. Фото: ТАСС/Николай Петров

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США и Европу в организации акций протестов и демонстраций в стране. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило агентство «БелТА».

«Планируют все это и направляют США, а европейцы - подыгрывают. Сказано так - сделают так. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать - это неслучайно», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что страны Запада пытаются разжечь конфликт между Белоруссией и Россией.

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», - сказал президент.

Напомним, что протесты и беспорядки в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. Тысячи жителей страны выразили мнение, что не согласны с результатами. Люди активно требовали перевыборов. На улицах города стали происходить массовые столкновения мирных жителей с ОМОНом. В ходе протестов погибли три человека.