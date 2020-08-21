«Белорусский рубль проседает»: минчане активно скупают валюту

Минчане активно скупают валюту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минске у пунктов обмена валюты наблюдается ажиотаж, люди активно скупают доллары.

«Белорусский рубль проседает, что будет дальше, никто не знает», - говорят минчане возле обменников.

В целом ситуация на улицах города стабильная. Общественный транспорт ходит по графику.

Магазины и кафе работают в прежнем режиме. Интернет и телефонная связь функционируют нормально, сообщает ТАСС.

Ограничения наблюдаются лишь у здания Следственного комитета, куда вызваны члены президиума Координационного совета оппозиции.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно их результатам победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Недовольные результатами голосования, люди вышли на улицы городов требую пересмотра результатов. Мирные демонстрации превратились в акции протеста. Тысячи людей были отправлены в СИЗО.