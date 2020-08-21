Сбежал через форточку в туалете: Лидер забастовки на «Беларуськалии» скрылся от КГБ

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через форточку в туалете и прямиком на Украину - организатор забастовки на "Беларуськалии" Дмитрий Куделевич сбежал из здания КГБ весьма необычным способом. Как сообщают в TUT.by, член стачечного комитета завода 20 августа оставлен на допрос с комитет госбезопасности Белоруссии.

В процессе он попросился в уборную, но обратно не вернулся. Когда пошли проверять, оказалось, мужчина протиснулся через форточку в помещении на улицу. Вскоре стало известно, что он уже покинул страну и находится на Украине.

Сбежать ему удалось благодаря истории с подменой ключей.

- Во время задержания он оставил ключи от своей машины в салоне, после этого его доставили для беседы в отдел КГБ в Солигорске. В отделе он отдал ключи от машины жены,- сообщает белорусский портал. - После на своей машине он, предположительно, пересек белорусско-украинскую границу.

Забастовки начались в Белоруссии в знак солидарности с участниками акции протестов в стране. Оппозиция считает результаты выборов нечестными и требует нового голосования.

Светлана Тихановская, которая находится в Литве, призвала белорусов продолжать бастовать и пообещала поддержку из специального фонда, куда перечисляют деньги для финансирования тех, кто потерял работу.