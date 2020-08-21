Лукашенко заявил, что будет вытравливать «каленым железом» угрозы в адрес ОМОН и госслужащих

Лукошенко заявил о методах налаживания ситуации в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении агрокомбината «Дзержинский» в пятницу, 21 августа, заявил, что угрозы в адрес ОМОН и госслужащих будут вытравлены «каленым железом». Политик напомнил, что в данный момент главой государства является он, и именно он будет контролировать обстановку в стране.

«И вы можете меня осуждать или не осуждать, но, пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны», - сказал президент республики, сообщает БелТА.

Напомним, что 9 августа после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протестов. Люди были не согласны с результатами голосования. Мирные демонстрации быстро превратились в столкновения с милицией и ОМОН.

Тысячи протестующих были отправлены в СИЗО. В МВД Белоруссии было направлено множество жалоб, касающихся превышения полномочий силовиками и милицией.