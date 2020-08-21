В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса

Вакцина бесплатная - ее нельзя купить по предзаказу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минздраве заявили, что российскую вакцину от коронавируса нельзя купить по предзаказу. Препарат уже начали выпускать российские предприятия, но пока объем выпуска ограничен - закрыть потребность во всех регионах сразу не получится. Поэтому решено на первом этапе предоставить вакцину тем, кто больше других нуждается в защите от коронавируса: работникам "красных зон" и учителям.

- Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми,- сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что предложения внести предоплату для покупки вакцины распространяют мошенники.

Вакцина для россиян будет бесплатной, и ориентироваться в Минздраве будут прежде всего на внутренний рынок, чтобы все региона получили в полном объеме препарат. Как и у любой другой вакцины, у этой, есть противопоказания. Например, на этом этапе, пока не завершилась третья фаза клинических испытаний, прививку могут получить люди старше 18 лет, возрастное ограничение - до 65 лет.