Лукашенко рассказал о своем отношении к введению военного положения в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что не хочет вводить в Белоруссии военное положение. Заявление президент страны сделал во время с работниками агрокомбината "Дзержинский", он оценил ситуацию с протестами и забастовками на предприятиях, которые начались 9 августа после выборов.

- Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально,- приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко направил в Гродно военных, потому что уверен, что провокаторы, которые затеяли протесты в Белоруссии, а инициатива, по его мнению идет от США, а европейские страны подыгрывают, хотят отсечь именно западное направление.

- Уже польские флаги вывесили недавно, - сказал президент Белоруссии. - Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - НАТО.

Оппозиция, считает Александр Лукашенко, действует по майданскому сценарию. Они хотели "проскочить" на выборах только "на эмоциях", без политической программы.

МИД Литвы внёс Лукашенко в список невъездных, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС поддержать протестующих белорусов.