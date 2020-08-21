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Политика

Лукашенко заявил, что помог Тихановской "бежать" в Литву

Он полагает, что оппозиционный кандидат в президенты "опутан" литовскими спецслужбами и МИД
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко признался, что помог Тихановской "бежать" в Литву

Лукашенко признался, что помог Тихановской "бежать" в Литву

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Лукашенко рассказал во время посещения агрокомбината "Дзержинский", что помог оппозиционному кандидату в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлане Тихановской покинуть Беларусь и улететь в Литву.

- По её просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головёшках. Её опутали, окутали МИД [Литвы], спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот ещё один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы, - приводит слова Лукашенко БелТА.