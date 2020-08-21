Строительство на Соловках современных систем водоснабжения получит федеральную поддержку

Создание на Соловках современной системы водоснабжения важно и жителей архипелага, и для монастыря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проект по строительству на Соловецких островах современных систем водоснабжения и водоотведения получит поддержку из федерального бюджета, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Вопросы обеспечения жителей Соловков чистой питьевой водой, строительства канализационных сетей и очистных сооружений обсудили 21 августа на заседании Патриаршего Попечительского совета, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Вместе с Александром Цыбульским министр осмотрел объекты водоснабжения и оценил ситуацию.

Проблемы со строительством сетей на Соловках возникли в 2018 году: тогда областные власти расторгли договор с недобросовестным подрядчиком. Вопрос с чистой питьевой водой на островах стоял по-прежнему остро, и в прошлом году регион совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага отремонтировал очистные сооружения, насосную станцию и резервуары. Кроме того, за счет бюджета была установлена и подключена временная модульная станция очистки.

- Это позволило обеспечить население архипелага водоснабжением, качество которого соответствует нормативным требованиям, - рассказал Александр Цыбульский.

В этом году регион заключил договор с новым подрядчиком — компанией «Стройтрансгаз». Ее специалисты корректируют план реконструкции и собираются завершить проектные работы до конца сентября. Затем документ будет отправлен на госэкспертизу. Министр строительства и ЖКХ Максим Егоров одобрил проект и пообещал ему федеральную поддержку.

- Создание на Соловках современной системы водоснабжения и водоотведения важно как для населения архипелага, так и для монастыря. При этом уже сейчас понятно, что выполнение работ с учетом внесенных корректировок по проекту потребует дополнительного финансирования, - рассказал Александр Цыбульский. - Соответствующие заявки направлены в аппарат Правительства России.