Туры с кэшбэком имеют успех: глава Ростуризма рассказала о популярности новой программы

Глава ростуризма рассказала об успехах сайта с турами по кэшбэкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об уровне посещаемости сайта туров с кэшбэком в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сайт выдержит нагрузку. Мы с первых минут увидели десятикратный рост посещений на сайте мирпутешествий.рф. Первые покупки прошли в первые минуты старта программы. Сама программа не ограничена, она по всем регионам, до 20 декабря. Путешествие может начинаться вплоть до 20 декабря включительно. Но вместе с тем туры необходимо приобрести в период «окна продаж», чтобы получить туристический кэшбэк. Другими словами, возврат части средств до 15 тысяч рублей», - сказала Догузова.

Она напомнила, что обязательным условием участия в программе является карточка МИР, которая уже приобрела международный статус и ей пользуется около 80 млн.человек.

«Оформить ее не так сложно. Есть много отделения банков-партнеров. Делается это быстро, бесплатно. Нужно пройти на сайт мирпутешествий.рф, быстро зарегистрироваться в программе лояльности. И у меня это получилось сделать легко и просто. Я весь путь туриста сама прошла в этом смысле. Представлена вся страна, все регионы без ограничений. В течение этой недели можно приобрести тур в любой из регионов нашей страны. У нас около миллиона самых разных предложений», - рассказала глава Ростуризма.

Напомним, что Ростуризм разработал проект для привлечения граждан России к путешествиям по стране. Покупая тур, путешественник может вернуть себе часть потраченных средств.