Путин обсудил протесты в Беларуси с Совбезом России

Путин провёл совещание с Совбезом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности России, на котором обсудил ситуацию в Беларуси. Кроме того, президент рассказал об итогах своих международных переговорах по этой теме.

Участники встречи подчеркнули неприемлемость любого вмешательства в дела Беларуси, а также необходимость разрешения сложившейся ситуации с помощью диалога между гражданами и властью.

Во встрече приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, директор ФСБ Александр Бортников, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и СВР Сергей Нарышкин.