Аналитик объяснил, почему осень будет сложной для российской валюты

Предстоящая осень для российской валюты может стать не самой простой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин объяснил, почему осень может стать сложным временем для российской валюты.

Ситуация на финансовых рынках постепенно стабилизируется после прохождения через пиковый период пандемии. В ключевых странах экономика восстанавливается хорошими темпами, а для развивающихся время не самое простое.

Скорее всего в начале осени курс доллара по отношению к рублю возрастёт до 75, а пара евро/рубль составит 88-89 руб.

Причин для этого несколько: сезонная слабость счета текущих операций РФ, активизация отложенного спроса на импортные товары, восстановление выездного туризма.

Нефть тоже может ослабить поддержку рубля, так как крупнейшие экспортёры сырья наращивают добычу, этому способствует смягчение квот.

При этом в 2020 году в хранилищах по всему миру накоплен большой объём нефти. Это влечёт за собой ухудшение позиций российской валюты.

Наконец, заключительными вызовом для рубля станет активизация санкций в отношении нашей страны, отметил Бахтин в беседе с «Российской газетой».

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы. Всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает, сообщает ФАН.