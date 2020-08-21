«Мы дадим отпор!»: Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии рассказал об отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для самого Минска, и с президентом РФ Владимиром Путиным у него взаимопонимание.

«Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Президент также заявил о западных планах «отсечь» Гродненскую область.

«Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия готова оказать республике помощь в безопасности. Пресс-служба Кремля подтвердила эту информацию.

Напомним, что протесты и демонстрации начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. Мирные жители стали участниками столкновений, в ходе которых ОМОН задержал тысячи протестующих, выразивших мнение о перевыборах президента. Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается вмешаться во внутриполитические дела республики.