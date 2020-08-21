В нижегородских школах откроются классы для детей-аутистов

В 9 нижегородских школах в новом учебном году откроются ресурсные и автономные классы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). «Первый раз в первый класс» пойдут 54 «особенных» ребенка.

«Образовательный маршрут, по которому с 1 сентября пойдут такие дети, является осознанным выбором их родителей», - сообщил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

За последние 5 лет в регионе было открыто всего 2 ресурсных класса. Остальные школьники из числа детей с РАС - а это 342 ребенка - обучались в коррекционных школах. В этом году благодаря Концепции комплексного сопровождения людей с РАН и другими ментальными нарушениями, которая принята в Нижегородской области по распоряжению губернатора Глеба Никитина, ресурсные, или автономные, классы для «особенных» первоклассников будут открыты практически в каждом районе города.

Инклюзивное образование позволяет организовать обучение, соответствующее потребностям каждого ученика, в наименее ограничивающей среде, и обеспечивает право на образование любому ребенку.

Напомним, во время недавнего онлайн-общения с Натальей Водяновой, основателем благотворительного фонда «Обнаженные сердца», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что «есть планы по созданию центра для детей с подобными расстройствами в регионе». «Хочется, чтобы Нижегородская область была передовой в этом вопросе», - подчеркнул он.