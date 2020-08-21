Эксперты рассказали о новом мошенничестве с проездными картами Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты из Infosecurity a Softline Company рассказали о новом способе мошенничества в сети. На этот раз преступники зарабатывают на социальных льготах, они продают поддельные карты студента.

Торговля организована в Сети. На сервисе предлагается оформить социальную карту студента за 2,5 тысячи рублей. За эти деньги клиент получает право на льготный проезд.

В описании карты указано, что покупатель будет внесен в реестр студентов, кроме того, ему оформят документы от имени вуза.

- Получение данной льготы человеком, который не имеет на это право, само по себе, является мошенничеством. А вуз, который оформляет фейковых студентов, несет риски явно выше, чем доля от прибыли в 2,5 тыс. рублей, - отметил в беседе с «Известиями» руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Стоит отметить, что клиент платит 2,5 тысячи рублей за карту и 400 рублей за активацию. Получается, сумма в 2900 – ровно столько официальный стоит ежемесячный проездной в Москве.

- После совершения сделки злоумышленники получают деньги и прекращают всякое общение с жертвой. Тем не менее, расчет на то, что человек, желавший получить незаконно ту или иную льготу, вряд ли пойдет жаловаться в полицию, - заключил.