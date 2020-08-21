На Соловках построят современную больницу

На Соловках построят новую современную больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Соловках появится новая современная больница: проект строительства стационара на 10 мест будет готов к сентябрю. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил Патриарху Кириллу во время заседания Патриаршего Попечительского совета.

Архипелаг давно нуждается в новой больнице: сейчас врачи ведут прием пациентов в приспособленном здании, которое уже пора ремонтировать. Проект строительства готов, сейчас в него вносятся коррективы с учетом замечаний Министерства культуры РФ. Предложения касаются обустройства территории вокруг нового здания, в том числе зеленых насаждений.

- Моя задача как руководителя региона – сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага.

Глава Поморья напомнил: проекты важно согласовывать уже на ранней стадии планирования, в их обсуждении должны принимать участие все заинтересованные стороны — государство, церковь и эксперты историко-культурного сообщества. Это позволит эффективно распорядиться финансами и создать на островах комфортные для жизни условия, не нарушая привычный уклад обители, сохранив экологию, духовное и историческое наследие этих мест.

Напомним, во время заседания Патриаршего Попечительского совета врио губернатора Архангельской области познакомил Патриарха Кирилла со стратегией развития Соловецкого архипелага. Кроме новой больницы на островах построят современный аэропорт, дороги, сети водоснабжения и водоотвода. Сейчас на Соловках завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать современные самолеты.