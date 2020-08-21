Немецкие врачи считают, что смогут перевезти Навального в Берлин безопасно для жизни

Немецкие врачи заявили, что могли бы транспортировать Навального в Берлин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи, прибывшие в Омск из Германии в больницу, где находится Алексей Навальный, заявили, что смогут перевезти его в Берлин без угрозы для жизни политика. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

- Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной, - сказано в сообщении Ярмыш в Twitter.

Ранее врачи омской больницы скорой помощи №1 заявили не позволили перевозить Алексея Навального в Германию, поскольку считают, что перелёт может угрожать его жизни. Решения приехавших в Омск жены Юлии Навальной и брата, Олега Навального, недостаточно для транспортировки Алексея в немецкую клинику.

Позже, как сообщил сайт KP.ru, главврач омской больницы заявил, что политик останется лечиться в Омске до стабилизации его состояния.