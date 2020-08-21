"Похоже на гипогликемическую кому, которая у диабетиков": Токсиколог подтвердил поставленный Навальному диагноз

Немецкие врачи заявили, что могли бы транспортировать Навального в Берлин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токсиколог Виктор Шилов объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда", мог ли приступ Навального на борту самолёта быть вызван нарушением обмена веществ.

Специалист рассказал, что после совместного консилиума российские и немецкие врачи пришли к выводу, что вещество, найденное на поверхности кожи политика, попало на его руки с пластикового стакана.

Токсиколог также сказал, что с самого начала заметил схожесть приступа Алексея Навального и гипогликемической комы, схожей с приступами и людей, страдающих от диабета.

- Да, возможно. Я и с самого начала это предположил. Похоже на гипогликемическую кому, которая у диабетиков довольно часто случается.

Специалист не стал делать прогнозов о том, сможет ли Алексей Навальный вести полноценную жизнь после выхода из комы.

- Я токсиколог. На этот вопрос лучше эндокринолог ответит, потому что я тут могу быть некомпетентен, заключил Виктор Шилов.