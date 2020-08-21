Премия «Инновация» в этом году пройдет в необычном формате

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области

21 августа в 20:00 в нижегородском Арсенале — Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина — начнется торжественная церемония награждения победителей премии «Инновация-2020».

«Сегодня Нижегородская область во второй раз принимает «Инновацию» — главную российскую премию в области современного искусства. В этом году премия пройдет в уникальном – гибридном - формате, который позволяет провести церемонию одновременно в режимах онлайн и офлайн. Таким образом, мы смогли лично встретиться с номинантами и представителями художественного сообщества, пожелавшими приехать в Нижний Новгород, и, кроме того, впервые привлечь к дистанционному участию профессионалов со всего мира», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Гости церемонии: номинанты, члены оргкомитета и жюри — станут участниками шоу, которое будет транслироваться в режиме реального времени. Присоединиться к трансляции смогут не только российские, но и зарубежные зрители — для них будет создан отдельный канал на английском языке.

Премия вручается в 2-х внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства», «За поддержку современного искусства» — и в 6-ти конкурсных номинациях: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект». Призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Церемония будет транслироваться онлайн на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области