Фитнес-клубы сбросили цены на свои услуги после пандемии

Фитнес-клубы сбросили цены на свои услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

После послабления режима ограничений по коронавирусу фитнес-центры решили сбросить цены на свои услуги, чтобы привлечь клиентов.

Стоимость разовых посещений снизилась почти на 200 рублей. Если раньше за такой визит приходилось отдавать в среднем 700 рублей, то теперь 500-600 рублей.

Такие цифры приводятся в исследовании компании Mobifitness.

Стоит отметить, что далеко не все поспешили в зал, многие предпочли продолжить занятия в онлайне с тренером. В июле число записей на такие уроки выросло на 200-250 в день. Во время карантина такой урок обходился в 200-300 рублей, что составляло порядка 1,6% от общего объема доходов клуба.

Особой популярностью пользуются йога, медитация и растяжка.

В целом выручка клубов за почти шесть недель работы достигла 37% от докризисных показателей в России и 43% - в Москве, сообщает "Российская газета".