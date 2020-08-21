Стали известные самые популярные специальности в колледжах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны самые популярные специальности в колледжах, которые выбирали абитуриенты. Чаще всего поступающие отдавали предпочтение информационным технологиям. А самой большой конкурс на место оказался на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Третья строчка в рейтинге популярности досталась специальности «Гостиничное дело». Конкурс составил 15 человек на место

По 10 претендентов на место было на специальностях «Информационные системы и программирование», «Графический дизайнер», «Оператор станков с программным управлением», «Производство и обслуживание авиационной техники», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» и «Архитектура».

Тех, кто планирует освоить профессию повара или кондитера, чуть меньше – 9 человек на место.

Всего по итогам 2020 года столичные колледжи окончили 17 тысяч выпускников.

В пресс-службе Департамента образования столицы сайту mk.ru рассказали, что самой трудной для поступления была признана профессия пожарного. На специальностях «Пожарный» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» оказался самый большой конкурс: 17 и 24 человека на место.