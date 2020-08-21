Руководству белорусского завода угрожали убийством в случае отказа от забастовки

Руководству заводов угрожали жизнью в случает отказа от забастовок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Белоруссии предоставил информацию, согласно которой руководство ОАО «Гродно Азот» получило сообщения с угрозами убийством в случае отказа от участия в забастовках.

Аналогичное письмо поступило сразу шести сотрудникам в Viber. В сообщениях были указаны имена детей работников предприятия. В следственном комитете подчеркивают, что специалисты предприятий восприняли угрозы и опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет.

По данным фактам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета будет дана правовая оценка.

Напомним, что 9 августа после выборов президента республики началась волна протестов среди мирных граждан. Люди требовали устроить перевыборы, так как не были согласны с результатами голосования. Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками и забастовки на заводах. На одно из предприятий лично отправился Александр Лукашенко, чтобы поговорить с рабочими и ответить на волнующие их вопросы.

Белорусского лидера встретили криками «Уходи!». В ходе беседы президент отметил, что перевыборов не будет. Также он подчеркнул, что не сможет заставить народ работать, но предупредил, что бастующие могут потерять свои места.