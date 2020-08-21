Bentley Continental и 185 млн рублей в год: стало известно о доходах Ксении Собчак

Заработок Ксении Собчак в 2019 году превысил 185 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно сколько в 2019 году заработала известная телеведущая и жена режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак.

Так, молодая мама и новоиспеченная жена заработала за прошлый год 185 миллионов 754 тысячи рублей. Кроме того в распоряжении Ксении имеется автомобиль премиум класса Bentley Continental, три квартиры и земельные участки.

Известная телеведущая не любит отказывать себе в роскоши. Регулярно в социальной сети «Инстаграм» Ксения Анатольевна демонстрировала шикарные завтраки с мужем. На столе красовалась черная икра и устрицы.

Надо отметить, что сам муж звезды зарабатывает в пять раз меньше. Доход у художественного руководителя Театра на Малой Бронной и создателя модных сериалов в 2019 году равняется 19 миллионам 136 тысячам рублей. В его распоряжении имеется одна квартира, а в другой лишь доля (видимо, это жилье родителей).