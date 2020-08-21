Известный белорусский экономист объяснил, чем Минску выгодна дружба с Москвой

Беларуский экономист объяснил, почему Минск останется союзником Москвы Фото: REUTERS

Кандидат экономических наук Леонид Заико объяснил в беседе со специальным корреспондентом "Комсомольской правды" Владимиром Ворсобиным, почему Россия не потеряет Беларусь в качестве союзника и чем сотрудничество с Москвой выгодно Минску.

- Беларусь никогда не была моно-ориентированной страной. Экспортные векторы всегда были и на Восток, и на Запад. И России выгодно сотрудничать с нами, делать совместные предприятия. Столько можно сделать вместе! К примеру – в России есть хоть один завод по выпуску электромобилей? Ни одного. Маленькая Грузия, которая вообще плохо знает, что такое промышленность, заканчивает строительства завода на 40 тысяч электромобилей в год. Другая эпоха наступает! - заявил экономист.

Он также отметил важность сохранения всех экономических отношений с Россией и добавил, что России не стоит переживать о потере союзника.

- За Беларусь не надо переживать, ребят. Принципиальная ошибаются те, кто ставит Беларусь на одну доску с Украиной, - заявил Леонид Заико.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте KP.ru.