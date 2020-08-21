Омские врачи разрешили перевести Алексея Навального на лечение в Германию

Состояние Навального стабилизировалось, его транспортируют в немецкую клинику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Алексея Навального стабилизировалось, его транспортируют в немецкую клинику, сообщил заместитель главного врача больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко.

Медики заявили, что не возражают против транспортировки пациента. Все риски готовы взять на себя родственники Навального.

- Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, - заявил врач.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области сообщили, что консилиум, на котором принимаются решения по состоянию Навального, проходит с участием его жены Юлии.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что в состоянии Навального есть положительная динамика, а признаков отравления у Навального не обнаружено.