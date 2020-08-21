Омские врачи разрешили перевести Алексея Навального на лечение в Германию

Состояние Навального стабилизировалось, его транспортируют в немецкую клинику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние Алексея Навального стабилизировалось, его транспортируют в немецкую клинику, сообщил заместитель главного врача больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко.

Медики заявили, что не возражают против транспортировки пациента. Все риски готовы взять на себя родственники Навального. Операция по подготовке к перевозке займет несколько часов.

- Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, - заявил врач.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области сообщили, что консилиум, на котором принимаются решения по состоянию Навального, проходит с участием его жены Юлии.

- Естественно, перевод пациента в такой ситуации это большая, многоуровневая задача. Стыковки разных служб и так далее, - сказал заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что в состоянии Навального есть положительная динамика, а признаков отравления у Навального не обнаружено.

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