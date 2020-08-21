В МВД Беларуси сообщили о сотнях обращений из-за исчезновения людей после 9 августа

Милиция Белоруссии приняла с 9 августа сотни обращений об исчезновении людей Фото: REUTERS

С 9 августа, когда прошли выборы президента Беларуси, в органы внутренних дел Беларуси республики поступили сотни обращений об исчезновении людей. Большинство обратившихся граждан считают, что их близкие пропали на во время протестах и обвиняют милицию в том, что она скрывает информацию о задержанных, сообщили в МВД Беларуси.

- Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных, - передаёт ТАСС слова пресс-службы ведомства.