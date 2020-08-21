ВОЗ оценила, сможет ли создание вакцины остановить пандемию коронавируса

По словам Гебрейесуса, медицине еще далеко не все известно о последствиях коронавирусного инфицирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание вакцины от коронавируса не сможет сразу остановить пандемию COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он отметил также жизненную важность вакцины от COVID-19 и выразил надежду на то, "что у нас будет вакцина настолько быстро, насколько возможно". При этом Гебрейесус заявил, что создание вакцины не гарантировано.

- Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии, - добавил глава ВОЗ.