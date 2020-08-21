В Москве пришлось отменить фестиваль Спасская башня

Фестиваль "Спасская башня" пройдёт в Москве с 27 августа по 5 сентября 2021 года Фото: REUTERS

В Москве отменили международно военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он должен был пройти с 28 августа по 6 сентября. Решение об отмене власти приняли из-за продолжения пандемии коронавируса.

- В связи с необходимостью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, ограничениями на проведение массовых мероприятий в Москве в период конца августа - начала сентября, руководство города уведомило организаторов Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" об отмене мероприятия на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года, - сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

Отмечается также, что фестиваль "Спасская башня" запланирован на 27 августа - 5 сентября 2021 года, и дирекция уже начала подготовку к XIV фестивалю.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве ежегодно, начиная с 2007 года. В этому году его темой должна была стать 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.